Жіноча збірна України з футзалу проведе два матчі проти Словаччини. Відеотрансляція
Ігри заплановані на 20 і 21 березня
близько 2 годин тому
Фото: УАФ
Жіноча збірна України з футзалу проведе два товариські поєдинки. Суперницями синьо-жовтих стане збірна Словаччини. Зустрічі відбудуться 20 та 21 березня.
Перший спаринг розпочнеться о 19:00
Друга гра запланована на 15:00 наступного дня.
Ці матчі стануть частиною підготовки до елітного раунду відбору Євро 2027, який стартує у жовтні 2026 року.
Україна завершила виступи на Євро-2026.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04
