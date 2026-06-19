Володимир Кириченко

Український гімнаст Назар Чепурний в коментарі Tribuna.com висловився про допуск росіян та білорусів до міжнародних турнірів з національною символікою.

Ми бачили, що в художній гімнастиці дівчатам було емоційно складно змагатися з росіянками, бо вони зараз виступають під російськими прапорами. Скажіть, як ви себе ментально підготовуєте до цього загалом?

«Не знаю, нам ще не довелося з ними стикатися саме з російським прапором і гімном, але з росіянами ми вже виступали, і з білорусами також – я не відчуваю тиску. Мені навпаки це дає більше сил, якось припіднімає, тому що хочеш показати найвищий результат, тому я тиску не відчуваю».

Нагадаємо, бронза в Осієку принесла Чепурному Кубок світу зі спортивної гімнастики.