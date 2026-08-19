Легенда НХЛ – про виступ росіянок на ЧЄ-2026: «World Gymnastics винна Україні мільярди євро!»
Зірковий чех продовжує підтримувати нашу країну
Ангеліна Мельникова / Фото - Yahoo
Колишня зірка НХЛ Домінік Гашек висловився про виступ російських спортсменок на чемпіонаті Європи-2026 зі спортивної гімнастики, заявивши, що Міжнародна федерація гімнастики (World Gymnastics) відповідає за наслідки після завойованих ними медалей.
«Через цю величезну рекламу російської імперіалістичної війни в Україні вони продовжуватимуть, постраждає набагато більше людей. Хорватія, яка допускає цю рекламу на своїй території, та FIG несуть повну відповідальність за це. Міжнародна федерація гімнастики має заплатити Україні мільярди євро за це!».
Нагадаємо, російських і білоруських спортсменів допустили до ЧЄ-2026 зі спортивної гімнастики у «нейтральному статусі».