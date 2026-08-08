Представники збірної Росії зі спортивної гімнастики досі не отримали візи чемпіонат Європи-2026 у Загребі (Хорватія). Про це повідомила Федерація гімнастики Росії.

«За два дні до запланованого вильоту на чемпіонат Європи в Загреб лідерки жіночої збірної Росії зі спортивної гімнастики, а також частина спортсменів і фахівців чоловічої команди не отримали хорватські візи. При цьому офіційних рішень про відмову у видачі віз Федерація не отримала.

Чемпіонат Європи в Загребі є відбірковим змаганням до чемпіонату світу зі спортивної гімнастики 2026 року.

Якщо лідерки жіночої збірної Росії не зможуть взяти участь у чемпіонаті Європи, команда буде змушена боротися за вихід на чемпіонат світу без провідних спортсменок, що значно ускладнює завдання. Важливо зазначити, що на чемпіонаті світу будуть розіграні перші командні квоти на Олімпійські ігри 2028 року.

Федерація гімнастики Росії сприймає вибіркову видачу віз як фактичне усунення одного з головних конкурентів. Резервні спортсменки та інші члени російської команди вже отримали візи, тоді як лідерки жіночої збірної досі залишаються без них».