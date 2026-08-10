Російські гімнастки Ангеліна Мельникова та Анна Калмикова отримали візи для участі у чемпіонаті Європи-2026 зі спортивної гімнастки, який з 13 по 23 серпня пройде в Загребі. Про це повідомила Федерація гімнастики Росії.

«Хорватська сторона переглянула раніше прийняте рішення про відмову у видачі віз чотирьом із дев’яти членів збірної Росії зі спортивної гімнастики. Сьогодні візи отримали Ангеліна Мельникова та Анна Калмикова, заявлені в основному складі жіночої збірної, а також резервні спортсмени жіночої та чоловічої команд Лейла Васильєва та Олексій Усачов.

Мельникова та Калмикова сьогодні вилітають до Загреба для участі в чемпіонаті Європи. Олексій Усачов вирушить до Хорватії разом із чоловічою збірною наприкінці тижня.

Федерація гімнастики Росії висловлює подяку президенту European Gymnastics Фаріду Гаїбову та генеральному директору організації Лізі Вортманн за послідовну позицію у захисті прав та інтересів спортсменів, а також ЗМІ та вболівальникам – за увагу та підтримку.

При цьому щодо решти п’яти членів збірної Росії рішення про відмову у видачі віз не переглянуто. Серед них – Вікторія Лістунова, Сергій Найдін, Євген Кисель, тренер Юлій Куксенков та лікар Сергій Гулевський».