Денис Сєдашов

Генеральна асамблея Європейського гімнастичного союзу (European Gymnastics) ратифікувала рішення про повернення російським спортсменам права виступати на турнірах організації з прапором та гімном рф.

Регламент європейської організації привели у відповідність до правил Міжнародної федерації гімнастики, яка скасувала нейтральний статус для росіян у травні 2026 року.

Для турнірів, право на проведення яких було надано до 28 липня 2026 року, передбачено виняток — організатори зможуть не використовувати російську символіку, якщо це прямо заборонено законодавством країни-господаря. Втім, на сам допуск атлетів до змагань це обмеження не вплине.

World Gymnastics скасувала усі санкції щодо росіян та білорусів.