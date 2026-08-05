Олійникова віддала 100% призових з турніру WTA 1000 у Торонто на потреби ЗСУ
Українка передала зароблені кошти підрозділам безпілотних систем
Українська тенісистка Олександра Олійникова (44 WTA) спрямувала всі кошти, зароблені за виступ на турнірі серії WTA 1000 у Торонто, на підтримку українських військових
Фінансову допомогу розподілено між двома підрозділами:
675 тисяч гривень перераховано батальйону безпілотних систем «Спалах» 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу
154 тисячі гривень (разом із коштами, зібраними українською громадою у Північній Америці) направлено роті НРК 413-го окремого полку безпілотних систем «Рейд» СБС ЗСУ
Тенісистка так прокоментувала свій вчинок і закликала вболівальників долучитися до підтримки армії:
Для мене постійна підтримка української армії – мій обов’язок, моя основа і моя гуманітарна місія як спортсменки Саме тому я прийняла рішення передати 100% призових, зароблених на турнірі в Торонто, на допомогу Збройним Силам України
Також триває благодійний збір, відкритий перед турніром в Торонто, до якого ви можете долучитися Банка буде відкрита до 9 серпня Прошу всіх підтримати збір, щоб разом передати нашим захисникам якомога більшу допомогу.
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