Українська тенісистка Олександра Олійникова (44 WTA) спрямувала всі кошти, зароблені за виступ на турнірі серії WTA 1000 у Торонто, на підтримку українських військових

Фінансову допомогу розподілено між двома підрозділами:

Тенісистка так прокоментувала свій вчинок і закликала вболівальників долучитися до підтримки армії:

Для мене постійна підтримка української армії – мій обов’язок, моя основа і моя гуманітарна місія як спортсменки Саме тому я прийняла рішення передати 100% призових, зароблених на турнірі в Торонто, на допомогу Збройним Силам України

Також триває благодійний збір, відкритий перед турніром в Торонто, до якого ви можете долучитися Банка буде відкрита до 9 серпня Прошу всіх підтримати збір, щоб разом передати нашим захисникам якомога більшу допомогу.