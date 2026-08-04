Віцепрезидентка Української федерації гімнастики Стелла Захарова повідомила, що European Gymnastics розвела Україну та Білорусь по різних снарядах на чемпіонаті Європи-2026 в Загребі.

«Без маленьких перемог не буває великих. Сьогодні нам вдалося зробити ще один важливий крок у захисті інтересів українських спортсменів.

Після того, як під час жеребкування українська чоловіча команда опинилася поруч зі збірною Білорусі, Українська федерація гімнастики звернулася до European Gymnastics та Технічного комітету зі спортивної гімнастики з вимогою усунути цю ситуацію. Наші аргументи були почуті.

Щодо української чоловічої команди Технічний комітет зробив безпрецедентний крок і провів нове жеребкування, за результатами якого збірні України та Білорусі були розведені по різних снарядах: Україна розпочне змагання з опорного стрибка, а Білорусь – з коня-махів.

Щодо української жіночої команди European Gymnastics запропонувала змінити субдивізію, щоб максимально розвести українську та білоруську команди.

Дякуємо керівництву European Gymnastics і членам Технічного комітету, які почули аргументи української сторони, поставилися до ситуації з розумінням та підтримали рішення, що дозволило уникнути безпосереднього перетину наших спортсменів із представниками Білорусі. Окрема подяка Міністерству молоді та спорту України, яке сприяло цій роботі. Робота триває».