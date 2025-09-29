Під час зборів у росії загинув 19-річний індонезійський гімнаст
Він провів у лікарні 12 днів
близько 13 годин тому
Науфал Такдір Аль-Барі / Фото - New York Post
У четвер, 25 вересня, пішов з життя 19-річний індонезійський гімнаст Науфал Такдір Аль-Барі.
Він зазнав травми шиї під час зборів у російській Пензі, після чого провів 12 днів у лікарні.
Аль Барі мав взяти участь у чемпіонаті світу-2025 зі спортивної гімнастики в Індонезії, а також, за прогнозами, мав кваліфікуватися на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі.
Нагадаємо, українець Богдан Супрун здобув бронзу на Кубку світового виклику.
