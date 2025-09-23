Володимир Кириченко

10 нейтральних спортсменів з російськими паспортами увійшли до заявки на чемпіонат світу-2025 зі спортивної гімнастики.

Про це в коментарі російському пропагандистському виданню ТАСС повідомила старша тренерка збірної росії Валентина Родіоненко.

«У заявку на чемпіонат світу включені Ангеліна Мельникова, Ганна Калмикова, Людмила Рощина та Лейла Васильєва у дівчат, у хлопців – Данило Новіков, Олександр Карцев, Мухаммаджон Якубов, Данієл Марінов, Владислав Поляшов та Ілля Заїка. Поки немає нейтральних статусів у Новікова та Карцева, чия участь у чемпіонаті світу для нас дуже важлива, зараз вони є у нас найсильнішими багатоборцями. Якийсь час тому ми подали заявки на них у міжнародну федерацію і зараз чекаємо на відповідь».

Нагадаємо, що Мельникова наприкінці квітня висунула свою кандидатуру на праймеріз «єдиної росії». Згодом у липні гімнастка відмовилася від участі у виборах депутатів Воронезької міської думи. Вона пояснила це тим, що не зможе поєднувати виборчу кампанію та підготовку до виступів на змаганнях.

ЧС відбудеться 19-25 жовтня в Джакарті, Індонезія.

Раніше повідомлялося, що 14 нейтральних атлетів потрапили до заявки чемпіонат світу-2025 зі спортивної гімнастики.