росіянка Мельникова, яка підтримує путіна, виграла чемпіонат світу-2025
Вона стала кращою в особистому багатоборстві
близько 2 годин тому
Нейтральна спортсменка з російським паспортом Ангеліна Мельникова перемогла в особистому багатоборстві на чемпіонаті світу-2025 зі спортивної гімнастики у Джакарті (Індонезія).
Мельникова наприкінці квітня висунула свою кандидатуру на праймеріз «Єдиної Росії».
Згодом у липні гімнастка відмовилася від участі у виборах депутатів Воронезької міської думи. Вона пояснила це тим, що не зможе поєднувати виборчу кампанію та підготовку до виступів на турнірах.
Джакарта, Індонезія. Чемпіонат світу-2025. Джакарта, Індонезія. Жінки. Індивідуальне багатоборство
1. Ангеліна Мельникова – 55,066
2. Ліен Вонг (США) – 54,966
3. Чжан Ціньїн (Китай) – 54,633
Нагадаємо, Україна виступила у першому фіналі чемпіонату світу-2025.
Поділитись
Матеріали по темі
російська гімнастка Мельникова, яка є фанаткою путіна, увійшла до заявки на ЧС-2025
близько 1 місяця тому