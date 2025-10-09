Старший тренер жіночої збірної України Ігор Радівілов для Суспільне Спорт заявив, що Софія Подвиг не візьме участь у чемпіонаті світу-2025 зі спортивної гімнастики.

«Зміна є. Софія Подвиг залишається вдома, бо вона зламала два пальці на нозі і не може пройти підготовку та провести свою програму. Змушені замінити цю спортсменку на Софію Матюшенко.

Зараз для нас найголовніше стабільне проходження команд та спортсменів. Ми сильно не переймаємося, бо вони плюс-мінус на одному рівні».