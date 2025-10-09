У збірної України відбулася заміна перед стартом на чемпіонаті світу-2025
Матюшенко стане основною
близько 2 годин тому
Старший тренер жіночої збірної України Ігор Радівілов для Суспільне Спорт заявив, що Софія Подвиг не візьме участь у чемпіонаті світу-2025 зі спортивної гімнастики.
«Зміна є. Софія Подвиг залишається вдома, бо вона зламала два пальці на нозі і не може пройти підготовку та провести свою програму. Змушені замінити цю спортсменку на Софію Матюшенко.
Зараз для нас найголовніше стабільне проходження команд та спортсменів. Ми сильно не переймаємося, бо вони плюс-мінус на одному рівні».
Свтова першість пройде в Індонезії з 19 по 25 жовтня. На турнірі будуть розіграні нагороди в індивідуальних видах – багатоборстві та вправах на окремих снарядах, а також відбудеться командна першість.
Нагадаємо, Олег Верняєв – поза заявкою збірної України на чемпіонат світу-2025, Назар Чепурний – у складі.