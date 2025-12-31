Володимир Кириченко

Титулований гімнаст Олег Верняєв в інтерв'ю Суспільне Спорт прокоментував зміни на посаді головного тренера чоловічої збірної України.

10 грудня стало відомо, що тренер Євгеній Козін очолив чоловічу збірну України, до цього наставником був Геннадій Сартинський.

«У мене є особистий тренер, я з ним працюю. Не знаю, наскільки повпливає – це покажуть результати за наступний рік. Це велика система, подивимось: або її будуть руйнувати, або вдосконалювати».

Нагадаємо, що навесні представники національної збірної України зі спортивної гімнастики звинуватили Українську федерацію гімнастики та віцепрезидентку організації Стеллу Захарову в «цілеспрямованому усуненні» Сартинського.

Раніше стало відомо, що Верняєв пропустить перші етапи Кубка світу у 2026 році.