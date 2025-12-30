Денис Сєдашов

Український гімнаст Олег Верняєв, коментуючи плани на сезон 2026 року, повідомив, що пропустить перші етапи Кубка світу. Таке рішення пов’язане з тривалим відновленням після травми. Слова наводить Суспільне Спорт.

За словами спортсмена, повернення до повноцінних змагань можливе не раніше ніж за три–п’ять місяців, адже для нього принципово виходити на старт лише у належній формі:

Зараз я в процесі відновлення і поки не можу сказати точно. Сподіваюся, що мені знадобиться три-чотири, можливо, п’ять місяців. Я не можу просто їздити на змагання, щоб “привітатися”. Якщо виходити на старт — то з готовністю боротися за медалі. Тому, щойно буду готовий, одразу повернуся. Перші етапи Кубка світу пропускатиму, не хочу ризикувати. Мені вже не 20 років, потрібно працювати планомірно й системно, щоб знову вийти на високий рівень. Олег Верняєв

