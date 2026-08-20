Денис Сєдашов

Чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики посіла 12-те місце у кваліфікації командного багатоборства на чемпіонаті Європи-2026 у Загребі (Хорватія).

Українці набрали 236.794 бала та не потрапили до вісімки фіналістів Євро. Проте підсумкова позиція дозволила команді здобути путівку на чемпіонат світу-2026, який відбудеться 17–25 жовтня в Роттердамі (Нідерланди).

Склад збірної України: Владислав Грико, Микита Мельников, Богдан Супрун, Святослав Швед та Єгор Перепьолкін. Швед і Супрун дебютували на дорослому Євро, а Мельников виступив на турнірі вперше за чотири роки.

Чемпіонат Європи-2026. Командна кваліфікація

Велика Британія — 251.294 Швейцарія — 248.861 Італія — 247.928 ... Україна — 236.794

European Gymnastics розвела чоловічі збірні України та Білорусі по різних снарядах на ЧЄ-2026.