Володимир Кириченко

Жіноча збірна України виступила у кваліфікації чемпіонату Європи-2026 зі спортивної гімнастики у Загребі.

Наша команда виступила у складі Діани Лобок, Маріанни Кінюк, Богдани Ковальової, Крістіни Грудецької та Анастасії Лев.

У кваліфікації багатоборства українки посіли 9-те місце та не вийшла у фінал європейської першості, де змагатимуться 8 найкращих команд.

Також збірна України не змогла кваліфікуватись до жодного особистого фіналу ЧЄ.

Однак цей результат дозволив жіночій збірній вперше з 2022 року відібратись на чемпіонат світу, який пройде з 17 до 25 жовтня у Роттердамі.

Зазначимо, що цього року жіночий і чоловічий чемпіонати Європи зі спортивної гімнастики проходять окремо.

Нагадаємо, російських і білоруських спортсменів допустили до ЧЄ-2026 зі спортивної гімнастики у «нейтральному статусі».