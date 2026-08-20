Визначилася суперниця Костюк у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Цинциннаті
Українка вийде на корт проти американки Корі Гауфф
Українська тенісистка Марта Костюк (11 WTA) дізналася ім'я опонентки в 1/4 фіналу хардового турніру категорії WTA 1000 у Цинциннаті (США).
За вихід до півфіналу друга ракетка України змагатиметься проти четвертого номеру світового рейтингу Корі Гауфф. У поєдинку 1/8 фіналу американка у двох сетах впевнено здолала чешку Марію Боузкову (27 WTA) за 1 годину 35 хвилин.
WTA 1000 Цинциннаті. 1/8 фіналу
Корі Гауфф (США) — Марія Боузкова (Чехія) — 6:3, 6:2
Матч Костюк — Гауфф відубдеться 21 серпня.
Відеоогляд матчу Костюк — андрєєва в 1/8 фіналу турніру у Цинциннаті.