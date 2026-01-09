Олег Шумейко

Правий півсередній збірної України Ілля Близнюк в інтерв’ю в ефірі Суспільне Спорт висловився про перший товариський матч команди зі Швейцарією у рамках підготовки до чемпіонату Європи-2026:

Це був наш перший товариський матч в цьому році, я вважаю, що перший тайм вийшов дуже добрий. Робили помилки, тому що це наша перша гра. Я вважаю, що в наступній грі ми будемо краще. Подивимось відео, побачимо наші помилки і будемо виправляти.

Перший тайм ми тримали дуже добрий темп, бігли в глибину. Але потім – другий тайм був тяжкий, трошки зупинилися, грали стаціонарно. Свою роль оцінюю добре. Вважаю, що треба трошки підтягнути ще фізичну форму – на це ще маємо час. Трошки зіграніше варто грати з командою до кінця, вважаю, що можемо ще краще.

Про матч зі Швейцарією:

Швейцарія – в нападі багато грали один на один. Для нас це дуже добрий досвід. Будемо тренувати захист, в захисті грали низько, мусили багато кидати, грали стаціонарно. Їхній воротар грає в топовому клубі на топрівні. Дуже добрий досвід зіграти проти нього, спробувати як це.

