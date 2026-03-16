Головний тренер національної збірної України з гандболу Вадим Бражник зробив відверту заяву щодо стану команди напередодні матчів відбору на ЧС-2027. Слова наводить ФГУ.

Наставник детально пояснив, чому «синьо-жовті» змушені грати в експериментальному складі та з якими аномальними труднощами зіткнувся тренерський штаб.

Склалася дуже складна ситуація зі складом команди. П’ятеро гравців основного складу зазнали травм: Іван Бурзак, Дмитро Артеменко, Максим Стрельніков, Захар Денисов та Ілля Близнюк. До лав збірної також був викликаний Віталій Горовий, але, на жаль, він не встиг відновитися до ігор. Ростислав Поліщук та Антон Деревянкин показують хороші результати у Польській лізі, проте через проблеми з документами поки не можуть приєднатися до команди.

Богдан Черкащенко не може вилетіти з Кувейту через війну на Близькому Сході. Також, як я вже казав раніше, з різних причин до команди не приїдуть Тарас Міноцький та Андрій Акіменко. Попри всі труднощі, ми будемо боротися до останньої секунди і зробимо все можливе, щоб гідно провести ці відбіркові матчі та показати результат.