Денис Сєдашов

Жіноча збірна України з гандболу перемогла національну команду Литви у третьому турі кваліфікації на чемпіонат Європи-2026.

Після першої половини гри лідирували литовки, які на старті другого тайму відірвалися на чотири м'ячі. Проте українки змогли перехопити ініціативу, здійснили ривок і самі повели з різницею у +4 голи. Попри фінальний штурм суперниць, українська команда втримала перевагу.

Завдяки цьому результату Україна набрала два очки та піднялася на третє місце у групі 5, випередивши Литву.

Гандбол. Чемпіонат Європи-2026. Жінки. Кваліфікація. Другий етап

3-й тур

Україна – Литва – 30:29 (15:16)

Раніше синьо-жовті поступилися Швеції та Сербії. Наступна зустріч команд відбудеться вже 8 березня на майданчику литовок.

