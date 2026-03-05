Жіноча збірна України перемогла Литву у матчі відбору на Євро-2026
Синьо-жовті святкують першу звитягу в поточному циклі кваліфікації
близько 3 годин тому
Жіноча збірна України з гандболу перемогла національну команду Литви у третьому турі кваліфікації на чемпіонат Європи-2026.
Після першої половини гри лідирували литовки, які на старті другого тайму відірвалися на чотири м'ячі. Проте українки змогли перехопити ініціативу, здійснили ривок і самі повели з різницею у +4 голи. Попри фінальний штурм суперниць, українська команда втримала перевагу.
Завдяки цьому результату Україна набрала два очки та піднялася на третє місце у групі 5, випередивши Литву.
Гандбол. Чемпіонат Європи-2026. Жінки. Кваліфікація. Другий етап
3-й тур
Україна – Литва – 30:29 (15:16)
Раніше синьо-жовті поступилися Швеції та Сербії. Наступна зустріч команд відбудеться вже 8 березня на майданчику литовок.
