Тренерський штаб збірної України з гандболу назвав склад на матчі відбору ЧС-2027 проти Словаччини
Перша гра відбудеться 18 березня
близько 1 години тому
Головний тренер чоловічої збірної України з гандболу Вадим Бражник оприлюднив список із 16 гравців, які готуватимуться до стартових поєдинків кваліфікації на чемпіонат світу-2027.
У межах другого раунду відбору «синьо-жовті» зійдуться у двоматчевому протистоянні зі збірною Словаччини.
Перший, номінально домашній для України поєдинок, відбудеться 18 березня в німецькому місті Бенсхайм. Матч-відповідь пройде 22 березня на майданчику суперника в Поважській-Бистриці.
Заявка збірної України з гандболу
Воротарі: Олексій Новіков (Фіверс Маргаретен, Австрія), Дмитро Веремчук (Конью Живиниці, Боснія), Роман Хоменко (Спартак-ШВСМ)
Півсередні та розігруючі: Ігор Турченко (Лімож, Франція), Данило Савчук, Дмитро Коваленко (обидва — Спартак-ШВСМ), Микола Процюк (Вибжеже Гданськ, Польща), Максим Павловський (Хробри Глогув, Польща), Валентин Ярошенко (Кобург, Німеччина)
Ліві крайні: Павло Савицький (Азоти Пулави, Польща), Максим Радченко (Мотор)
Праві крайні: Данило Глушак (Сіґішоара, Румунія), Дмитро Редькин (Гросвальштадт, Німеччина), Руслан Діякону (Спартак-ШВСМ)
Лінійні: Олександр Онуфрієнко (Целє, Словенія), Нікіта Заболотній (Мотор)
Тренувальний збір національної команди розпочнеться 16 березня.
Переможець цієї пари вийде до третього етапу кваліфікації, де на нього вже чекає збірна Північної Македонії.
