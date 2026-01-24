Галичанка зазнала розгромної поразки від Любліна в чемпіонаті Польщі
Український клуб поступився з різницею у 16 м’ячів
близько 1 години тому
Фото: Галичанка
Львівська Галичанка зазнала розгромної поразки у матчі 16-го туру чемпіонату Польщі з гандболу.
Український клуб поступився одному з лідерів турніру — Любліну.
Львів’янки зазнали поразки з різницею у 16 м’ячів.
Чемпіонат Польщі. 16-й тур
Галичанка (Україна) – Люблін (Польща) – 20:36 (11:18)
