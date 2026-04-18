Європейська федерація гандболу (EHF) дозволила росіянам та білорусам брати участь в юніорських та молодіжних міжнародних турнірах під нейтральним флагом. Про це повідомляє прес-служба EHF.

«Згідно з підходом IHF, юнацькі збірні Росії та Білорусі (усі команди вікової категорії до U21 включно) мають право організовувати та брати участь у самостійно організованих товариських матчах і турнірах. Відповідно, федерації Росії та Білорусі можуть офіційно визначати, у яких країнах відсутні обмеження, та проводити там такі матчі.

Виконавчий комітет EHF взяв до відома цей підхід IHF (який базується на рекомендаціях МОК і вже доведений до відома членів федерації) та підтвердив його можливість для матчів, що проводяться у межах юрисдикції Європейської федерації гандболу.

Також було погоджено, що з 1 липня 2026 року буде дозволено призначати окремих офіційних осіб, таких як арбітри та делегати (які виступають як нейтральні представники EHF, а не як державні представники), за умови нейтрального статусу та можливості в’їзду, отримання віз і відсутності юридичних перешкод у країні-господарі».