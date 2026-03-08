Денис Сєдашов

Національна жіноча збірна України з гандболу здобула перемогу в межах четвертого туру другого етапу кваліфікації на чемпіонат Європи-2026. У гостьовому поєдинку синьо-жовті здолали команду Литви.

Українки впевнено розпочали зустріч, видавши потужний ігровий відрізок у середині першого тайму. Це дозволило синьо-жовтим піти на перерву з комфортною перевагою у шість м'ячів.

Проте у другій половині гри ситуація на майданчику кардинально змінилася. Литовські гандболістки зуміли перехопити ініціативу та скоротили відставання до мінімуму. Попри фінальний штурм господарок, українська збірна вистояла та зберегла переможний результат.

Чемпіонат Європи-2026. Жінки. Кваліфікація. Другий етап

4-й тур

Литва – Україна – 25:26 (10:16)

Україна: Смбатян (5 голів), Колодюк (5), Мальована (3), Шукаль (3), Оржаховська (3), Росоха (2), Корець (2), Прокоп'як (1), Фурман (1), Андрійчук (1), Скрипець, Пархоменко, Бондаренко, Краснянська. Воротарки: Гладун - 15 сейвів, Пастеляк - 1 сейв

Завдяки цьому успіху Україна має у своєму активі чотири очки та посідає третє місце у своїй групі.

