Збірна України з гандболу отримала суперниць у фінальній частині Євро-2026
Синьо-жовті зіграють проти Франції, Польщі та Фарерських островів
близько 2 годин тому
Фото: ФГУ
Відбулося жеребкування групового етапу жіночого чемпіонату Європи з гандболу 2026 року. Національна збірна України потрапила до групи E.
Суперницями українок стануть збірні Франції, Польщі та Фарерських островів.
Матчі цієї групи пройдуть у польському місті Катовіце з 3 по 9 грудня.
Згідно з регламентом, до основного етапу турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.
Збірна України програла принциповим суперницям, але пройшла на Євро-2026.
