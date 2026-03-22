Збірна України з гандболу обіграла Словаччину в другому матчі, але вилетіла з відбору ЧС-2027
Синьо-жовті поступилися за сумою двох матчів
43 хвилини тому
Чоловіча збірна України з гандболу завершила виступи у кваліфікації на чемпіонат світу-2027.
У матчі-відповіді другого раунду відбору підопічні Вадима Бражника обіграли Словаччину з рахунком 32:31, проте цього результату виявилося недостатньо для виходу в наступну стадію.
Українська команда пішла на перерву за переваги у п’ять м’ячів — 20:15. У другому таймі словацькі гандболісти скоротили відставання до мінімуму, що дозволило їм втримати загальну перевагу за сумою двох зустрічей.
Відбір на ЧС-2027 з гандболу. Матч-відповідь
Словаччина – Україна – 31:32 (15:20)
Перший матч – 27:24
Україна поступилася Словаччині в першій грі кваліфікації ЧС-2027.
