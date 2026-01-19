Володимир Кириченко

Чоловіча збірна України з гандболу програла Франції у другому матчі поперднього раундуЄвро-2026 (26:46).

Збірна України вперше в історії турніру пропустила 46 голів. До цього найбільшим показником було 42 голи.

Поразка від Франції стала повторенням найбільшого програшу в історії чемпіонатів Європи. У 1998 році Македонія поступилася -20 Чехії.

Це також найбільша поразка та найбільша кількість пропущених голів в історії збірної України. Попередній рекорд найбільшої поразки українці встановили у першому турі Євро-2026 проти Норвегії (22:39).

В останньому турі Україна 19 січня зіграє проти Чехії. Команда достроково втратила шанси вийти в основний раунд турніру.

Нагадаємо, збірна України програла Норвегії у першому матчі чемпіонату Європи-2026.