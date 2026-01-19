Фіаско збірної України проти Франції – повторення найбільшої поразки в історії Євро
Наша команда продовжує встановлювати антирекорди
близько 2 годин тому
Чоловіча збірна України з гандболу програла Франції у другому матчі поперднього раундуЄвро-2026 (26:46).
Збірна України вперше в історії турніру пропустила 46 голів. До цього найбільшим показником було 42 голи.
Поразка від Франції стала повторенням найбільшого програшу в історії чемпіонатів Європи. У 1998 році Македонія поступилася -20 Чехії.
Це також найбільша поразка та найбільша кількість пропущених голів в історії збірної України. Попередній рекорд найбільшої поразки українці встановили у першому турі Євро-2026 проти Норвегії (22:39).
В останньому турі Україна 19 січня зіграє проти Чехії. Команда достроково втратила шанси вийти в основний раунд турніру.
Нагадаємо, збірна України програла Норвегії у першому матчі чемпіонату Європи-2026.