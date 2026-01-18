Огляд матчу: Україна зустрілася з Францією на Євро-2026
Синьо-жовті зазнали другої поразки на турнірі
41 хвилину тому
Фото: ФГУ
У п’ятницю, 17 січня, чоловіча збірна України з гандболу провела матч другого туру чемпіонату Європи 2026.
Українці зустрілися з командою Франції. Поєдинок відбувся на арені Unity Arena у передмісті Осло.
Пропонуємо вашій увазі огляд матчу:
ЧЄ-2026 з гандболу
Україна – Франція – 26:46 (12:24)
Нагадаємо, у стартовому турі чемпіонату Європи збірна України зазнала поразки від господарів турніру — команди Норвегії.