Володимир Кириченко

Чоловіча збірна України з гандболу програла Норвегії у першому матчі чемпіонату Європи-2026.

Українська команда поступилась з рахунком 22:39 і таким чином встановила два антирекорди.

Перший антирекорд стосується найбільшої кількості пропущених м’ячів на Євро. До цього найгіршим показником був матч проти Хорватії на чемпіонаті Європи-2022, коли Україна пропустила 38 м’ячів.

Другий антирекорд стосується найгіршої різниці забитих та пропущених. До цієї гри найбільшою різницею був матч на континентальній першості у 2006 році проти Німеччини, коли національна команда поступилась 22:36 (-14).

Нагадаємо, наступні матчі збірна України проведе з Францією та Чехією.

