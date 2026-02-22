Денис Сєдашов

Львівська Галичанка здобула перемогу над клубом Рух у матчі чемпіонату Польщі.

Старт поєдинку був за львів’янками, які швидко забезпечили собі перевагу у +2 м'ячі. Однак Рух не збирався здаватися без бою, нівелювавши відставання ще до перерви — 17:17.

У другому таймі інтрига трималася до останнього, і лише фінальний натиск Галичанки дозволив команді відсвяткувати успіх у матчі.

Чемпіонат Польщі з гандболу

Галичанка (Україна) – Рух (Польща) – 38:33 (17:17)

Галичанка обіграла Кобєжице та перервала серію з чотирьох поразок.