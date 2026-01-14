Воротар збірної України з гандболу Антон Терехов оцінив в інтерв’ю Суспільне Спорт виступ команди на Yellow Cup та готовність «синьо-жовтих» до Євро-2026:

Все пройшло добре. Добре підготувалися, потренувалися, зіграли дуже важливий для нас турнір, де змогли перевірити свої сили, в якому фізичному та психологічному стані команда. Вважаю, рухаємося в правильному напрямку, добре підготувалися і зможемо показати нашу найкращу гру на чемпіонаті Європи.

Зараз у нас такий мікс молодих гравців та досвідчених. Тому я думаю, що це може дати хороший результат. Побачимо, будемо битися, боротися за кожен м'яч та грати на перемогу.