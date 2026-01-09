Олег Шумейко

Головний тренер чоловічої команди України з гандболу Вадим Бражник висловився пресслужбі ФГУ про матч з Швейцарією у рамках Yellow Cup:

По-перше, я вважаю, що рахунок трошки не по грі, на жаль. Ми дуже добре зіграли перші 23 хвилини. Ми боролись. Звичайно, я робив заміни, ми не можемо грати одним складом весь турнір. Я розумію, що ми дуже багато програли, але ми зробимо висновки.

Як ми казали, у нас є проблеми в захисті, але в перші 23-25 хвилин ми показали, що вміємо грати в захисті. На жаль, фізичний стан і це було вже помітно на зборах, у деяких гравців не досить на високому рівні. Тому що зараз гандбол – це швидкісний, силовий гандбол і, якщо ти фізично не готовий, то дуже складно грати. А в збірній набрати фізику дуже складно, гравці це мають робити в своїх клубах.

(Про гру Павла Савицького та Данилу Глушака)

До них в мене нема претензій. Глушак виконав своє завдання без питань, замінив Акіменка і так само – Савицький. Запитання є до більш досвідчених гравців, які мали б за собою тягнути.

16 втрат в нападі, це дуже багато для такої гри. Так, не завжди, грати швидко дає результат, але всі грають швидко і для цього ми тренуємося. Тобто я хочу, щоб ви грали швидко, не хочу, щоб ви ходили пішки. І, звичайно, фізична втома. Це дуже важливий елемент, який також дає втрати.

Так ми очікували такої гри від їх воротаря. Він стоїть в Магдебургу, виграв Лігу чемпіонів. Ми не забили два-три таких конкретні шанси, але в цілому, так, він допоміг і звичайно, я хотів так само, щоб наші воротарі допомогли. Знову повторюсь, ми змінювали склад, мабуть, Гена Комок могли залишитися на всю гру. Але зараз я хочу подивитися, хто як виглядає, тому що у нас попереду дуже важливі ігри, де буде потрібний результат.

Календар матчів збірної України на чемпіонаті Європи-2026.