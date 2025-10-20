Капітан збірної України прокоментувала поразку у кваліфікації Євро-2026 від Сербії
Компанієць назвала слабкі місця українко у грі з сербками
32 хвилини тому
Фото: ФГУ
Капітан збірної України Ірина Компанієць прокоментувала пресслужбі EHF поразку від національної команди Сербії у кваліфікації Євро-2026:
Нам не вистачало завершення, не було логічного завершення атак. Також ми припустилися багато помилок у захисті, програючи один на один. Ось і все. Всі бачили, що у нас був високий, жорсткий захист. Але треба справлятися один на один, бо коли хтось з гравчинь програє, починається ланцюгова реакція.
Нагадаємо, що напередодні українки поступилися збірній Швеції.