Жіноча збірна України програла Сербії у кваліфікації чемпіонату Європи
Синьо-жовті зазнали другу поразку у відборі
близько 1 години тому
Фото: ФГУ
Жіноча збірна України з гандболу зазнала другої поразки у кваліфікації чемпіонату Європи-2026, поступившись Сербії з рахунком 23:34.
В іншому поєдинку групи Швеція розгромила Литву — 41:20, і тепер разом із Сербією очолює таблицю, маючи по 4 очки.
Україна та Литва залишаються без залікових балів.
Наступний матч українки проведуть у березні 2026 року проти Литви.
