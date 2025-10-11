Мотор поступився Швієсі у першому матчі Кубка виклику
Чинний чемпіон України програв з різницею у шість м'ячів
29 хвилин тому
Фото: Мотор
Запорізький Мотор невдало стартував у розіграші Кубка виклику. У першому матчі 1/32 фіналу українська команда на виїзді поступилася литовському клубу Швієся — 25:31.
Матч-відповідь відбудеться у суботу, 18 жовтня. Для виходу до наступного раунду турніру українській команді необхідно відіграти шість м’ячів.
Галичанка вибула з Кубка виклику після поразки від Беті-Онаку.
