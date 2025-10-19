Тренер жіночої збірної України з гандболу Андрій Мельник в інтерв'ю прес-службі ФГУ оцінив суперника по наступному матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2026 – збірну Сербії – та розповів про психологічний і фізичний стан команди перед грою.

«Збірна Сербії виграла у Литви. Багато хто недооцінює Литву, але ця команда може ще створити великий сюрприз, це хороша команда.

Сербія – сильний суперник, високі, фізично міцні гравчині. Досвідчена команда. Вони багато грають в лінію. Ми побачили їх сильні сторони і побачили слабкі. Нам важливо не допустити швидких м’ячів, швидких переходів.

Команда (збірна України) перебуває в принципі в хорошому психологічному стані. Фізичний стан ми підтягуємо. У нас хороші фахівці-реабілітологи. Вони роблять все можливе, щоб дівчата були в строю в оптимальній формі.

Був складний переїзд (з Швеції до Словаччини). Це виснажує найбільше. Тому зараз наше завдання правильно їх відновити і підготувати до гри в неділю.

Хочу сказати величезне спасибі нашим гравцям. Не думайте, вболівальники, що ми не хочемо радувати вас. Ми дійсно хочемо це робити, і, перш за все, хочемо радувати наших хлопців, які захищають нашу країну, які зараз в окопах, які на бойових завданнях.

І нам усім хочеться дати результат, щоб у всіх воїнів була ця хвилина задоволення, коли людина дивиться або читає, що Україна перемагає. Ми йдемо до цього і дуже цього хочемо».