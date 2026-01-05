Збірна України візьме участь у контрольному турнірі Yellow Cup перед Євро-2026
Турнір пройде з 8 по 10 січня
близько 3 годин тому
Фото: Federatia Romana de Handbal
Чоловіча збірна України з гандболу у рамках підготовки до чемпіонату Європи-2026 візьме участь у контрольному турнірі Yellow Cup-2026 у швейцарському Вінтертурі, який триватиме з 8 по 10 січня.
Розклад матчів збірної України на Yellow Cup-2026:
8 січня | Швейцарія – Україна (19:00)
9 січня | Україна – Північна Македонія (18:45)
10 січня | Бахрейн – Україна (16:30)
Збірна України виступить у фінальній частині чемпіонату Європи. Турнір пройде з 15 січня по 1 лютого у Норвегії, Швеції та Данії.
Головний тренер збірної України: «Дуже важливою зараз є психологічна підготовка на чемпіонат Європи».