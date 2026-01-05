Денис Сєдашов

Чоловіча збірна України з гандболу у рамках підготовки до чемпіонату Європи-2026 візьме участь у контрольному турнірі Yellow Cup-2026 у швейцарському Вінтертурі, який триватиме з 8 по 10 січня.

Розклад матчів збірної України на Yellow Cup-2026:

8 січня | Швейцарія – Україна (19:00)

9 січня | Україна – Північна Македонія (18:45)

10 січня | Бахрейн – Україна (16:30)

Збірна України виступить у фінальній частині чемпіонату Європи. Турнір пройде з 15 січня по 1 лютого у Норвегії, Швеції та Данії.

Головний тренер збірної України: «Дуже важливою зараз є психологічна підготовка на чемпіонат Європи».