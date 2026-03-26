Денис Сєдашов

Чоловіча збірна України з гандболу дізналася суперників у межах відбору на Євро-2028. Жеребкування кваліфікаційного турніру відбулося у четвер, 26 березня.

За результатами розподілу синьо-жовті потрапили до групи 3. За вихід до фінальної частини континентальної першості українці змагатимуться з командами Сербії, Естонії та Ісландії.

Усього у кваліфікації візьмуть участь 32 збірні, розподілені на вісім груп. На Євро-2028 вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету, а також чотири найкращі збірні серед тих, що посядуть треті місця.

Відбірковий цикл стартує у листопаді 2026 року. Фінальна частина турніру пройде в Іспанії, Португалії та Швейцарії.

