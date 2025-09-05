Тренерський штаб жіночої збірної України визначився зі складом на збір у Львівській області
Тренерський штаб жіночої збірної України з гандболу визначився зі складом на тренувальний збір у Львівській області.
Національна команда проведе підготовку на базі Плай, де заплановані тренування та два контрольні матчі проти Галичанки та Рівне ДЮСШ-4.
Збір стане етапом підготовки до стартових поєдинків кваліфікації чемпіонату Європи-2026.
До тренерського штабу приєдналася Лілія Горільська — ексгравчиня національної збірної, учасниця Євро-2010 та Євро-2024, а нині головна тренерка молодіжної команди.
Жіноча збірна України розпочне відбірковий цикл такими матчами:
16 жовтня — Швеція – Україна (Алінгсас, Швеція 19:10)
19 жовтня — Україна – Сербія (Михайлівці, Словаччина, 19:00)
