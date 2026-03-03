Відбір на Євро-2026: збірна України оголосила склад на ключові матчі проти Литви
Стали відомі імена 16 гандболісток, які представлятимуть країну у матчах 5 та 8 березня
близько 8 годин тому
Тренерський штаб жіночої національної збірної України з гандболу визначився зі списком гравчинь, які готуватимуться до поєдинків кваліфікації чемпіонату Європи проти Литви.
Українська команда проведе два матчі протягом трьох днів:
5 березня: Україна — Литва (Шаля, Словаччина). Початок о 16:00.
8 березня: Литва — Україна (Пренай, Литва). Початок о 15:10.
Склад збірної України:
Воротарки: Марія Гладун, Єлизавета Пастеляк.
Польові гравчині: Юлія Андрійчук, Тамара Смбатян, Мілана Шукаль, Карина Колодюк, Ірина Прокоп’як, Любов Росоха, Анастасія Бондаренко, Ірина Краснянська, Вікторія Мальована, Надія Фурман, Анастасія Пархоменко, Марія Скрипець, Анастасія Оржаховська, Дар’я Корець.
