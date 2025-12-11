Визначилися усі учасники півфіналів жіночого чемпіонату світу-2025 з гандболу
До топ-4 потрапили збірні, які представляють Європу
10 грудня у п'яти містах Нідерландів та Німеччини завершилися матчі 1/4 фіналу жіночого чемпіонату світу-2025 з гандболу.
Стали відомі усі учасники півфінальної стадії. Пропонуємо ознайомитися з командами, які розіграють перепустки у фінал турніру.
Гандбол. Чемпіонат світу-2025, жінки. 1/2 фіналу:
Німеччина – Норвегія
Нідерланди – Франція
Матчі 1/2 фіналу відбудуться у п'ятницю, 12 грудня.
Чемпіонат світу проходить із 26 листопада по 14 грудня. На ЧС-2023 перемогла збірна Франції, яка у фіналі обіграла команду Норвегії.
Нагадаємо, збірна України зазнала поразки від Румунії на Кубку Карпат-2025.
