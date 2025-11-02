Збірна України завершила Кубок Карпат перемогою над Грузією
близько 2 годин тому
Чоловіча збірна України з гандболу завершила виступ на Кубку Карпат у румунському Бая-Маре перемогою над національною командою Грузії.
Українці контролювали гру та не дозволили супернику переламати хід поєдинку.
Найрезультативнішим гравцем матчу в складі українців став Ілля Близнюк, який відзначився сімома голами.
Кубок Карпат-2025. Румунія
Грузія – Україна 28:32 (14:16)
Нагадаємо, що раніше українці мінімально поступилися збірним Румунії та Словаччини.
Наступним етапом підготовки до Євро-2026 стане участь у традиційному січневому турнірі Yellow Cup у швейцарському Вінтертурі.