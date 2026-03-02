32 шайби за два матчі: Сокіл розгромив Крижинку, а Одещина перемогла Шторм
У черговому турі регулярного чемпіонату України кияни та одесити влаштували неймовірну результативну феєрію
близько 3 годин тому
У черговому турі регулярного чемпіонату України з хокею Сокіл каменя на камені не залишив від Крижинки-Кепіталз, а Одещина у надрезультативному поєдинку здолала Шторм. Всього за два матчі команди закинули 32 шайби.
Регулярний чеміонат України
Крижинка-Кепіталз — Сокіл 2:14 (0:2, 1:5, 1:7)
Шайби: 0:1 - Крикля (Захаров, Бородай, більш.), 06:29, 0:2 - Янішевський (Крикля, Бородай), 18:49, 0:3 - Чердак (Олійник, Горлушко), 26:27, 1:3 - Колінько (Мазко, Разумов), 27:23, 1:4 - Тищенко (Крикля, Скороход), 27:37, 1:5 - Д. Жеребко (Савчук, Бурдаков), 28:21, 1:6 - Горлушко (Скороход, Тищенко), 30:29, 1:7 - Кальсін, 39:00, 1:8 - Тимченко (Захаров, Ратушний, більш.), 41:16, 1:9 - Д. Жеребко (Бурдаков, Полоницький), 41:34, 1:10 - Чердак (Олійник, Горлушко), 41:53, 1:11 - Ратушний (Скороход, Крикля), 42:14, 1:12 - Захаров (Бородай), 42:47, 2:12 - Черненко (Разумов), 43:17, 2:13 - Тищенко (Олійник, Скороход), 48:19, 2:14 - Захаров (Крикля, Ратушний, більш.), 55:03
Шторм — Одещина 6:10 (3:1, 1:7, 2:2)
Шайби: 0:1 - Целогородцев (Абдуллаєв, Стецюра), 09:39, 1:1 - Мосюк (Ревука, Бойко), 11:25, 2:1 - Жовтяк (Лактіонов, Трущенко), 12:21, 3:1 - Ревука (Пойманов, Мосюк, більш.), 14:14, 3:2 - Целогородцев (Шевченко, Абдуллаєв), 21:25, 3:3 - Сидоренко (Целогородцев, Бабинець, більш.), 24:23, 3:4 - Бабинець (Сидоренко, Влащинський), 26:00, 4:4 - Лактіонов (Жовтяк, Римар, більш.), 33:49, 4:5 - Сидоренко (Бабинець, Мурин), 35:52, 4:6 - Сидоренко (Бабинець, Влащинський), 36:27, 4:7 - Сидоренко (Бабинець, Мурин), 39:26, 4:8 - Стецюра (Кобильник, Абдуллаєв, більш.), 39:59, 4:9 - Целогородцев (Стецюра, Дворецький), 40:12, 4:10 - Сидоренко (Кругляков, менш.), 50:28, 5:10 - Пойманов (Ревука, Римар), 51:02, 6:10 - Мосюк (Пойманов, Чуприна, більш.), 54:19
