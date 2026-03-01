Сокіл вирвав перемогу у Кременчука за дві хвилини до сирени
Дубль у складі киян оформив Микита Олійник
близько 1 години тому
Київський Сокіл переміг Кременчук у матчі регулярного чемпіонату України.
Кияни виграли перший період завдяки шайбам Олійника та Захарова, проте містяни у другій двадцятихвилинці відновили паритет у матчі — точними кидками відзначилися Крівошапкін і Брага.
У третьому періоді Кременчук вийшов вперед після влучного кидка Кривенка. Проте наприкінці зустрічі Сокіл закинув двічі: спочатку Олійник оформив дубль, а згодом Тіщенко встановив остаточний рахунок.
Регулярний чемпіонат України
Сокіл — Кременчук 4:3 (2:0, 0:2, 2:1)
Шайби: 1:0 - Олійник (Мазур, Чердак), 01:51, 2:0 - Захаров (Ратушний, Крикля, більш.), 04:29, 2:1 - Крівошапкін (Лялька, Матусевич, більш.), 28:41, 2:2 - Брага (Абаджян, Матусевич), 34:38, 2:3 - Кривенко (Абаджян, Захарченко), 53:31, 3:3 - Олійник (Мазур, Чердак), 55:20, 4:3 - Тіщенко (Тимченко, Крикля), 57:51
Сокіл розгромив Шторм у матчі чемпіонату України.