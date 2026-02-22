Денис Сєдашов

Хокейний клуб Сокіл здобув впевнену перемогу над Одещиною у матчі регулярного чемпіонату України.

Рахунок у зустрічі було відкрито на 13-й хвилині — Мазур відзначився у воротах одеситів. Наприкінці першого періоду перевагу киян подвоїв Тимченко, який реалізував більшість — 2:0.

У другій двадцятихвилинці Чердак також у більшості довів рахунок до 3:0, а остаточну крапку в матчі поставив Захаров, який у третьому періоді знову ж у більшості закинув четверту шайбу Сокола — 4:0.

Регулярний чемпіонат України

Сокіл — Одещина 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 - Мазур (Чердак, Олійник), 12:33, 2:0 - Тимченко (Д. Жеребко, Ратушний, більш.), 15:02, 3:0 - Чердак (Мазур, Бортніков, більш.), 31:13, 4:0 - Захаров (Ратушний, Крикля, більш.), 49:35

Дубль Чердака і дві шайби Захарова принесли Соколу перемогу над Штормом.