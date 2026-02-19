Київ Кепіталз здобули перемогу у найрезультативнішому матчі Балтійської ліги
Українці закинули 16 шайб Призмі
близько 4 годин тому
Фото: Київ Кепіталз
Київ Кепіталз у рамках регулярного чемпіонату Балтійської ліги обіграли Призму 16:3.
Кияни завоювали перемогу у найрезультативнішому матчі сезону-2025/26 у лізі. Український колектив наразі знаходиться на четвертій позиції у турнірній таблиці з 24 перемогами у 33 матчах.
Балтійська ліга. Регулярний чемпіонат
Київ Кепіталз – Призма 16:3
