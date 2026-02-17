Денис Сєдашов

Київський Сокіл здобув перемогу над Штормом у матчі регулярного чемпіонату України.

На 4-й хвилині рахунок відкрив Олійник, а вже у середині періоду перевагу Сокола подвоїв Чердак. Наприкінці стартової двадцятихвилинки Мазур довів рахунок до — 3:0.

Другий період також розпочався з гола киян: Захаров зробив рахунок 4:0. Хокеїсти Шторму відповіли шайбою Трущенка після пасу Алексюка, але вже за півтори хвилини Чердак оформив дубль, скориставшись передачею Дениса Жеребка — 5:1. До другої перерви Шторм ще раз скоротив відставання — відзначився Ревука.

У третьому періоді Сокіл спокійно довів матч до перемоги. Остаточну крапку поставив Захаров, який закинув свою другу шайбу в матчі — 6:2.

Регулярний чемпіонат України

Шторм — Сокіл 2:6 (0:3, 2:2, 0:1)

Шайби: 0:1 - Олійник, 03:16, 0:2 - Чердак (Савчук), 10:31, 0:3 - Мазур (Захаров, Тимченко), 15:50, 0:4 - Захаров (Скороход, Тимченко), 21:45, 1:4 - Трущенко (Алексюк), 28:22, 1:5 - Чердак (Д. Жеребко), 29:48, 2:5 - Ревука (Алексюк), 32:36, 2:6 - Захаров (Мазур), 57:13

