Денис Сєдашов

На чемпіонаті світу з хокею 2026 року відбулися чергові поєдинки групового етапу. Справжню драму вболівальникам подарував матч у групі B, де один із головних фаворитів турніру, збірна Канади, лише в овертаймі зуміла дотиснути національну команду Норвегії.

Скандинави тричі по ходу зустрічі вели в рахунку та були за крок від гучної сенсації, проте канадці показали характер. Родоначальники хокею врятувалися від поразки, зрівнявши рахунок за півтори хвилини до фінальної сирени.

Крапку в цьому протистоянні в овертаймі поставив Марк Шайфлі, який приніс Канаді перемогу.

Група А

Латвія – Фінляндія 1:7 (1:3, 0:1, 0:3)

Швейцарія – Велика Британія 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Група В

Канада – Норвегія 6:5 ОТ (2:2, 1:1, 2:2, 1:0)

Данія – Словаччина 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

ЧС-2026. Збірна США перевернула гру з Німеччиною, Швейцарія знищила Австрію.