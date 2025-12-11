Чикаго всуху обіграв Рейнджерс, Флорида вирвала перемогу у Юти
Калгарі не зумів створити диво в матчі з Детройтом
близько 2 годин тому
Калгарі – Детройт / Фото - Yahoo
Сьогодні, 11 грудня, відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
Рейнджерс поступилися Чикаго (0:3) у гостях, Калгарі програв Детройту (3:4), Флорида обіграла Юту (4:3) у гостях.
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Чикаго – Рейнджерс 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Калгарі – Детройт 3:4 (0:2, 0:2, 3:0)
Юта – Флорида 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)
Сіетл – Лос-Анджелес 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)