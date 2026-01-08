Чикаго закинув 7 шайб Сент-Луїсу, Юта впоралася з Оттавою
Монреаль в канадському дербі розгромив Калгарі
близько 1 години тому
Юта – Оттава / Фото - NHL
Сьогодні, 8 січня, відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
У регулярному чемпіонаті НХЛ Вашингтон поступився Далласу (1:4), Монреаль переміг Калгарі (4:1) та інші результати ігрового дня.
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Вашингтон – Даллас 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Монреаль – Калгарі 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Юта – Оттава 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Чикаго – Сент-Луїс 7:3 (1:1, 4:1, 2:1)
Лос-Анджелес – Сан-Хосе 3:4 (0:0, 1:1, 2:2, 0:1, за булітами – 0:0)